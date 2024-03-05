Росіяни прагнуть наростити виробництво БПЛА для терору проти України.

Росіяни виклали фото та відео збірки дронів-камікадзе "Герань-2", більше відомих як "Шахеди". На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Це перша подібна публікація, яка дозволяє оцінити масштаби виробництва та можливості. При цьому не радив би піддаватися паніці, а тверезо оцінити те, що ми побачили", – повідомляє він у своєму Телеграм-каналі.

Експерт звертає увагу на те, що на відео присутня не вся готова продукція, а лише один із етапів збірки БПЛА. Що цікаво, в одному ряді знаходяться дрони різного ступеня готовності.

На думку оглядача, робочий простір дозволяє одночасно вести складання до півсотні БПЛА. При цьому фото і відео не відповідають на головне питання, а саме – скільки дронів росіяни можуть зібрати за місяць.

Окрім того, актуальним залишається питання залежності Росії від іранських компонентів.

"Якби її виробництво задовольняло її потреби щомісячного терору України, то навіщо тоді Іл-76 ВПС Ірану продовжують літати до Москви?", – пише Коваленко.

Shahed-136 – довідка

Shahed 136 є літаком-снарядом іранського виробництва, вперше представленим у 2020 році. Дальність його польоту оцінюють у 2000 км (за іншими даними – 1000 км) з можливістю доставки бойової частини масою 50 кг.

Дрон літає на висоті до 4 тис м з крейсерською швидкістю приблизно 150-170 км/год. Він оснащений двигуном MADO MD 550 (клон німецького Limbach L550E) потужністю 50 л. с. Shahed 136 має трикутне крило і побудований за схемою "безхвостка".

У минулому році Росія почала застосовувати версію дрону власного виробництва. Окрім Shahed 136 вона активно використовує проти України Shahed 131, також відомий як "Герань-1". Маса його бойової частини значно менше і складає приблизно 15 кг.

Нові українські БПЛА

Україна також нарощує виробництво дронів різних типів. У лютому стало відомо, що ЗСУ почали випробовувати у бойових умовах БПЛА зі штучним інтелектом.

Також повідомлялось, що Україна створила аналог російського БПЛА "Ланцет" і вже скоро його повинні запустити у серійне виробництво.

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