Міністерство оборони Великої Британії заявило про успішні випробування "зброї майбутнього".

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що їхня нова система ППО, яка відстежує ракети в польоті і глушить їх за допомогою високоточного лазера, пройшла успішне випробування, збивши 100% цілей на полігоні Відсель у Швеції. У заяві офіційних осіб йдеться, що система ППО зіткнулася з низкою ракет з інфрачервоним тепловим наведенням, які, до того ж, були запущені одночасно.

Лазер, створений спільно з аерокосмічними компаніями Leonardo і Thales, призначений для літаків Королівських ВПС (Військово-повітряних сил), таких як розвідувальний Shadow R2 і транспортний A400M Atlas, пише Business Insider.

При цьому не повідомляється, випробовували ППО в момент, коли воно перебувало на землі, чи вже на літаку, що літає. Видання зв'язалося з представником Міноборони Великої Британії, але у відомстві відмовилися коментувати дальність дії системи та кількість ракет, що використовувалися у випробуваннях.

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ЗМІ пише, що система протиповітряної оборони поєднує в собі як програмне забезпечення для попередження загроз Elix-IR компанії Thales, яке використовує алгоритми для виявлення ракет у повітрі, так і інфрачервоний лазер, створений компанією Leonardo, під назвою Mysis.

За цими випробуваннями спостерігали, зокрема, високопосадовці з кількох країн НАТО, йдеться в матеріалі. Велика Британія може запропонувати нову технологію союзникам - це підтверджується в заяві Міноборони Великої Британії, у якій ідеться про те, що система буде доступна "експортним клієнтам".

Інші новини про лазерну зброю

Раніше УНІАН повідомляв, що Південна Корея перша у світі розгорне лазерну зброю. Це, зокрема, буде використовуватися для посилення можливостей реагування на провокації Північної Кореї.

Крім того, у РФ пригрозили НАТО "літаючим лазером" А-60. Аналітики висміяли росіян. "Простір для фантазії росіян стримує щонайменше невідомий поточний статус цього самого А-60", - ідеться в публікації.

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