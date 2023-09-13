На озброєння ЗСУ надійшов вітчизняний ударний FPV-дрон KH-S7, який істотно перевершує аналоги за ключовими характеристиками та вже отримав схвалення бійців на передовій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Це просто бомба-ракета-петарда!" – саме так відгукуються бійці про FPV-дрон, стверджують у відомстві.
Міноборони із посиланням на відгуки операторів та заяви самих розробників, стверджує, що KH-S7 є "дійсно топовою моделлю" для свого класу. Зокрема він перевершує аналоги за дальністю польоту, маневреністю, запасом батареї, вантажопідйомністю та влучністю.
Зокрема військові наводять такі характеристики дрона:
- цифрова камера, що надає зображення у FullHD-якості, що дає змогу проводити дорозвідку під час місії;
- корисне навантаження в 1 кг, яке можна доставити на відстань до 7 км;
- максимальна дальність польоту, підтверджена на практиці – 9,5 км.
Зазначається, що розробники зробили основний акцент на надійності та потужності аппарату, тож усі складові елементи закуповують у "найкращих виробників світу", з якими укладено прямі контракти.
У Міноборони також повідомили, що зараз проходить офіційну реєстрацію більш потужна модель дрона від цього ж розробника – KH-S10. Цей безпілотник здатен перенесити до 3 кг корисного навантаження і може виконувати функцію скидання боєприпасу.
Дрони на фронті в Україні
Як повідомляв УНІАН, авіазавод "Антонов" перейшов на виробництво безпілотники замість пілотованих літаків. Новий центр з виробництва дронів тепер зможе краще задовольняти військові потреби України і дати інженерам "Антонова" більше роботи.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, тільки за минулий тиждень безпілотники, поставлені на фронт в межах проекту "Армія дронів", знищили 201 одиницю ворожої техніки. Зокрема знищено 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок.