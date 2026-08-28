Україна вже працює над перехоплювачами з реактивними двигунами, - Ігнат

Представник Повітряних сил повідомив, що українські виробники вже працюють над дронами-перехоплювачами з реактивними двигунами

Росія дедалі частіше використовує проти України реактивні безпілотники, які через вищу швидкість складніше перехоплювати традиційними засобами. Українські виробники вже працюють над дронами-перехоплювачами з реактивними двигунами, які мають стати одним із можливих рішень цієї проблеми. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у коментарі DW.

За його словами, суттєве збільшення застосування росіянами реактивних дронів почали фіксувати ще на початку 2026 року, але визначальним став липень: саме в цьому місяці Росія застосувала проти України реактивних дронів уп'ятеро більше, ніж у попередньому, і це не рахуючи "Бандеролі", кількість яких теж зросла.

"Зараз у звичайних атаках застосовується від третини до половини реактивних. Бувають ночі, коли дві третини реактивних і третина звичайних. Тенденція йде до того, що реактивних стає більше", - наголосив Ігнат.

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Він пояснив, що швидкість і висота польоту російських реактивних безпілотників стали головними проблемами для української ППО. Це стосується і перехоплювачів, і мобільних вогневих груп.

"Перехоплювач розганяється приблизно до 300 кілометрів на годину, тоді як ціль іде на 400 і більше - наздогнати її фізично неможливо. Мобільні вогневі групи на такій швидкості не влучать, а висота польоту близько 5 км виводить апарати за межі досяжності ПЗРК, чия межа приблизно 4,5 км. Тож збивати доводиться поки що дорогими засобами - зенітними ракетами малого й середнього радіуса або авіацією", - каже Ігнат.

Представник Повітряних сил повідомив, що українські F-16 і Mirage застосовують проти таких цілей не лише ракети, а й авіаційні гармати. Проте, зауважив, це створює додаткове навантаження на ресурс літаків.

Як наголосив Ігнат, з реактивними дронами здатні впоратися і німецькі зенітні самохідні установки Gepard, але проблема у радіусі: Gepard прикриває приблизно п’ять кілометрів і дістає на висоту близько 4,5 кілометра:

"Що таке п'ять кілометрів на карті України? Це краплинка. Скільки треба таких систем? Тому наша ППО має об'єктове прикриття, тобто прикривають об'єкти, напрямки, міста".

Ігнат каже, що українські рішення мають бути інноваційними, тобто таким, якими свого часу стали дрони-перехоплювачі. За його словами, українські виробники вже працюють над перехоплювачами з реактивними двигунами.

Росія атаку Україну реактивними дронами

Як писав раніше УНІАН, Росія масово переходить на реактивні "Шахеди". За словами радника президента України, фахівця у галузі радіотехнологій Сергія (Флеша) Бескрестнова, щойно Україна почала збивати 92–96% бензинових дронів під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним, тому противник для атак дедалі частіше використовує реактивні засоби. Він зазначив, що також спостерігається перехід від тактики масових ударів до тактики вибіркових ударів.

Нещодавно росіяни вперше для удару по західних областях України використали реактивний дрон. 18 серпня такий безпілотник було помічено під час польоту повз Тернопільську область в напрямку Дубно, що на Рівненщині. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль запевнив, що дрон було збито на півдні області.

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