Росіяни планують масштабувати виробництво балістики: Зеленський озвучив дані розвідки

Щоб протидіяти, потрібна в тому числі відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях.

Україна отримала оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка.

"Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях. Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми", - зауважив глава держави.

Також, за словами Зеленського, розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з Росії вже скоротились на 80%.

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Він підкреслив, що це відчутні втрати російського федерального та регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства.

"Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить. Оскільки російський флот не спроможний забезпечити конвої для торговельного і тіньового флоту, який заходить у відповідні порти, серед рішень, які розглядаються, є оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами РЕБ та військовим персоналом", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна підготує відповідні засоби реагування на таку мілітаризацію Росією судноплавства.

Також президент розповів, що розвідка підтверджує високу ефективність наших дипстрайків, зокрема по російських воєнних виробництвах та по обʼєктах нафтової галузі. Він додав, що у ГУР є докази зупинки функціонування одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородського регіону, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти, а також інших нафтопереробних підприємств.

Удари по об’єктах РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські безпілотники FP-1 уразили Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Росії. Йдеться про один із найбільших НПЗ РФ. Підприємство розташоване в Ярославлі та працює з 1961 року. Його встановлена потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. На заводі виробляють автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і паливо для реактивних двигунів, а також мастила, бітуми, зріджені гази та іншу продукцію.

Також бійці Центру спеціальних операцій "А" (ЦСО "Альфа") уразили в російському Енгельсі ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні.

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