Росія знайшла специфічний спосіб виготовлення танків Т-80УЕ-1

Конкретних даних про обсяги такого виробництва немає.

Військово-промисловий комплекс Росії при вийшов на темп переробки танків Т-72А до рівня Т-72Б3М у 360 машин на рік. До того ж, у ворога зʼявився доволі неординарний підхід до виготовлення танків Т-80УЕ-1.

Про це йдеться в дописах OSINT-аналітиків Jompy і T-90AK в соціальній мережі Х. Ресурс Defense Express пояснює, що для виготовлення машин Т-80УЕ-1 російський ВПК інтегрує на інші моделі башти до Т-80УД. Вони можуть встановлюватися на корпуси танків Т-80Б або ж Т-80У.

Така комбінація дає ворогу можливість створити бойову машину під позначенням Т-80УЕ-1. Однак конкретних даних про обсяги такого виробництва немає.

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У матеріалі зазначається, що сам танк Т-80УЕ-1 був проєктом 2000-х років. Через його високу вартість було виготовлено всього кілька десятків таких машин.

Як РФ модернізує танки Т-72А

Автори стверджують, що для модернізації танків Т-72А до рівня Т-72Б3М російські фахівці вдосконалюють системи управління вогнем. Крім того, на машину інтегрують систему динамічного захисту "Реликт" та більш потужний двигун.

"Нюанс в тому, що до цього вважалось, що РФ здатна переробляти до 200 танків Т-72А на рік, тобто ще на 4 роки роботи "Уралвагонзаводу". А тепер виявилось, що фактичний темп – майже удвічі більший", – акцентує видання.

Російське озброєння у війні проти України

Раніше стало відомо, що російський "Уралвагонзавод" завершив випробування модернізованої броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-80. Вона побудована на базі Т-80 із газотурбінним двигуном і, як стверджується, здатна запускатися за лічені хвилини навіть за температури у -40 градусів.

Тим часом російські окупанти випробували новий роботизований танк "Штурм". Ця машина "засвітилася" під час навчань "Центр-2026" на Чебаркульському полігоні в Челябінській області, а перші згадки про неї були ще в 2018 році.

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