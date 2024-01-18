Марія Берлінська зазначила, що окупанти постійно розвивають свої технології.

Російські окупанти на межі технологічного прориву. Українські засоби радіоелектронної боротьби не справляються з новітніми дронами загарбників.

Керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська зазначила, що окупанти в FPV-дронах вже застосовують автоматичне донаведення.

"Роль оператора зводиться до мінімуму. Це ще не штучний інтелект, це комп'ютерний зір. Це автоматичне захоплення цілей, тобто апарат стає все більш автономним. Традиційні засоби радіоелектронної боротьби, якими ми ще не наситили фронт, стають неефективними", – заявила Військова в ефірі "Теми з Наталією Мосейчук".

Вона вказала, що для України буде серйозним викликом, якщо росіяни запустять такі дрони в серійне виробництво, адже в цьому випадку простим збільшенням кількості дронів ситуацію виправити не вдасться.

"Питання в якості. Одна справа, коли виходить оператор з цим FPV-дроном, його глушать, це все відбувається в ручному режимі, таких операторів накривають вогнем постійно... Зовсім інша історія, коли оператор буде натискати кнопку, буде злітати дрон або рій дронів на полювання і у яких буде алгоритм: перші 5 км - це наша техніка, а далі - в усі рухомі об'єкти потрібно врізатися і знищувати" - підсумувала Берлінська.

Нові дрони РФ - останні новини

9 січня український військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Українська ППО вперше збила дрон "Shahed-238" з китайським реактивним двигуном. Це сталося десь у центрі країни. Стверджувалося, що дрон йшов зі швидкістю понад 500 км/год.

Пізніше він заявив, що справжньою проблемою для ЗСУ можуть стати дрони з " машинним зором".

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