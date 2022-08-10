У липні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран має намір продати Росії сотні безпілотників, які вона зможе використовувати у війні проти України.

США вважають, що росіяни почали навчання роботі з безпілотниками в Ірані. Це є ознакою того, що Росія має намір придбати ці системи, оскільки війна в Україні триватиме.

"Протягом останніх декількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану в Росію", - повідомив CNN представник США. Чиновник повідомив, що розвіддані про навчання нещодавно були розсекречені.

Телеканал CNN минулого місяця вперше повідомив, що російська делегація з червня принаймні двічі відвідувала аеродром в центральному Ірані для перевірки бойових безпілотників.

Тоді повідомлялося, що Іран продемонстрував Росії безпілотники Shahed-191 і Shahed-129. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.

У липні радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Іран має намір продати Росії сотні безпілотників, які можуть використовуватися у війні проти України.

Як повідомляється, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

Як повідомлялося раніше, у пошуках зброї для ведення кривавої війни проти України Росія може завозити його на комерційних судах з Сирії - так як кораблі не кваліфікуються як військові, Туреччина пропускає їх через Босфор.

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