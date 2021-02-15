За підсумками випробувань в РФ ухвалять рішення про прийняття машин на озброєння.

Міноборони РФ стало до військових випробувань пробної партії бойових машин підтримки танків «Термінатор-2». Випробування триватимуть близько року.

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Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє N+1. За підсумками випробувань в РФ ухвалять рішення про прийняття машин на озброєння.

Зазначається, що дослідна партія «Термінаторів» була поставлена у війська 1 грудня 2020 року. Машини отримала танкова дивізія Центрального військового округу в Челябінській області. До першої партії увійшли вісім примірників.

БМПТ "Термінатор" побудована на шасі танка Т-90А, призначена для дій у складі танкових формувань – ураження протитанкових засобів противника, живої сили та захищених цілей. Від танка відрізняється блоком озброєння, що замінює башту. Він несе гармати калібру 30 мм, кулемет ПКТМ (7,62 мм), а також ПТРК і гранатомети АГС-17.

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Автор: Дмитро Захаров