У поставку можуть увійти від 6 до 12 гаубиць, хоча Україна просила про 15 одиниць.

Влада Франції має намір скасувати поставку частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, щоб віддати їх Україні.

Як повідомило французьке видання Le Monde, Франція готується поставити Україні нову партію гаубиць Caesar, взяту із замовлення, яке спочатку призначалось для Данії.

У поставку можуть увійти від 6 до 12 гаубиць у той час, як Київ просив про 15.

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"Поки технічні обговорення завершуються, маневр є предметом принципової політичної домовленості між трьома урядами", - пише газета.

Ці дані надійшли у пресу після переговорів, які тривали в останні кілька тижнів, між президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Операція є одночасно безпрецедентною та складною для французької влади. САУ, які Париж має намір поставити Києву, спочатку призначалися для Данії в рамках замовлення на 15 одиниць, яке було зроблене ще в 2017 році. У 2019 році замовлення доповнили ще чотирма САУ.

Видання зазначило, що офіційний Копенгаген готовий відмовитися від частини гаубиць, оскільки вони все ще проходять технічну перевірку і можуть не в усьому відповідати специфіці, яка потрібна Данії.

У будь-якому разі, Макрон не погодився б надавати нові Caesar із запасів французької армії. Вони вже серйозно скоротилися в результаті постачання 18 гармат Україні навесні та на початку літа.

Хоча данські Caesar важчі за французькі (32 тонни проти 18 тонн), вони потужніші: встановлені на 16 колесах замість 12, можуть нести до 36 снарядів замість 18, а їхня кабіна оснащена більш надійною захисною бронею.

Президент Франції може оголосити про перспективи цієї операції 3 жовтня, під час зустрічі в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Що таке САУ Caesar

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Ці САУ можуть використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

Поставка французьких САУ Caesar

Франція вже двічі передавала Україні САУ Caesar. Перша партія складалась з 12 одиниць техніки, друга - з 6-ти.

У травні стало відомо, що українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі Caesar і ефективно нищать російських окупантів.

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