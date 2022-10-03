До України відправлять бойову модель, оснащену вежею для установки кулемета калібру 12,7 мм.

Франція має намір передати Україні двадцять 12,5-тонних бронеавтомобіль Bastion.

Про це пише La Tribune з посиланням на свої джерела.

Відзначається, що контракт між компанією Arquus, що входить до групи Volvo, і Міністерством оборони Франції знаходиться на завершальній стадії.

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Як повідомляє BFM TV, поставка може бути здійснена в найкоротші терміни, оскільки Arquus має достатньо запасів для задоволення термінових потреб.

У понеділок у Національних зборах (нижня палата парламенту Франції, - УНІАН) прем'єр-міністр Елізабет Борн детально розповіла про відправку озброєнь в Україну.

"Ми виступаємо як союзник, надійний і заслуговує довіри. Ми збільшили поставки військової техніки в Україну. Ми це беремо на себе. Ми повинні дати Україні pасоби для захисту від вторгнення... В даний час йде навчання українських солдатів і перекидання пального", — сказала прем'єр-міністр.

Бронеавтомобіль Bastion - що відомо

"Бастіон" - броньований повнопривідний армійський автомобіль-вседорожник. Вперше його представили в 2010 році. Він був розроблений, у першу чергу, для французького спецназу, що діє в Африці, і експортується на цей континент, а також на Близький Схід.

Автомобіль може перевозити до 10 солдатів (2 екіпаж + 8 пасажирів). Існує в кількох версіях, а до України відправлять бойову модель, оснащену вежею для установки кулемета калібру 12,7 мм.

Bastion на трасі може розвивати швидкість 110 км/год, а запасу ходу може вистачити на 1400 км. Цей шестиметровий автомобіль захищений бронею стандарту STANAG 4569, рівня 3 від куль до 7,62-мм і осколків мін.

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії почали надавати Україні озброєння для захисту від агресії росіян.

Наприклад, нещодавно Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і бронетранспортери Dingo. Хоча варто відзначити, що уряд Олафа Шольца за цих пів року неодноразово було викрито німецькими ЗМІ в тому, що він більше обіцяє дати Украні військову техніку, ніж реально дає. Також стало відомо, що урядова коаліція в Німеччині прийняла одноголосне рішення не постачати бойові танки Україні, нібито тому, що на підготовку українських військових піде тривалий час.

А Словаччина має намір передати Україні 30 броньованих машин піхоти BVP-1. Натомість же вона очікує отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2. Раніше Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Міністр оборони країни Ярослав Надь заявив, що САУ вже знаходяться в розпорядженні українських військових.

Також, уряд Туреччини передав українським військовим 50 вживаних бронеавтомобілів з протимінним захистом.

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