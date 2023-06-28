Зброярі хотіли відремонтувати і продати Україні 96 списаних танків Leopard 1 A5.

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит збройового концерну Ruag AG на передачу Україні 96 танків Leopard 1 A5, раніше виведених з експлуатації. Про це повідомляє офіційний портал швейцарського уряду.

Зазначається, що 27 квітня поточного року Ruag AG подала заявку до Державного секретаріату Швейцарії з економіки з проханням дозволити продаж 96 вживаних основних бойових танків Leopard 1 A5. Ці танки в даний час зберігаються на території Італії і не придатні до використання. Зброярі хотіли відремонтувати їх на території Німеччини, а потім реекспортувати в Україну.

"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків неможливий на підставі чинного законодавства. Такий крок, зокрема, суперечив би Закону про військові матеріали і спричинив би за собою коригування політики нейтралітету", – йдеться в повідомленні уряду Швейцарії.

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Позиція Швейцарії щодо військової допомоги Україні

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швейцарія зайняла проукраїнську позицію і приєдналася до всіх загальноєвропейських санкцій проти Росії. Також країна надає Україні гуманітарну допомогу. Водночас Швейцарія відмовляється поставляти Україні військову допомогу, посилаючись на свій офіційний нейтралітет.

Головна проблема тут полягає в тому, що швейцарська військова промисловість досить тісно інтегрована в загальноєвропейський оборонний комплекс. Через це Швейцарія фактично блокує поставки багатьох видів озброєнь, які лише побічно до неї відносяться. Наприклад, поставки зенітних установок "Гепард" довгий час були обмежені через те, що боєприпаси до них виробляє саме Швейцарія.

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