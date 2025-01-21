Основні труднощі застосування цих танків включали високу вразливість до сучасної протитанкової зброї, такої як Javelin і Stugna-P.

США планують модернізувати танки Abrams у модифікації M1A1 з урахування їхнього бойового досвіду в Україні. На фронті танки зіткнулися з уразливістю до протитанкових засобів ураження, а також з логістичними складнощами та великою витратою палива, пише Army Recognition.

Очікується, що наступне покоління "Абрамсів" у модифікації M1A3 має стати більш живучим, легким і економічним.

Застосування танків Abrams в Україні виявило критичні вразливості, які стали основою для розробки M1A3. Основні труднощі застосування цих танків включали високу вразливість до сучасної протитанкової зброї, такої як Javelin і Stugna-P, а також логістичні складнощі через велику вагу і високу витрату палива.

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Зокрема, модернізовані Abrams M1A3 матимуть такі нововведення:

гібридно-електрична силова установка, що скорочує витрату палива на 50%.

модульна архітектура відкритих систем для швидкого впровадження нових технологій.

безпілотна вежа для підвищення безпеки екіпажу.

системи активного захисту для нейтралізації загроз від дронів і сучасних боєприпасів.

інтеграція додатків штучного інтелекту для поліпшення ситуаційної обізнаності та автоматичної цілевказівки.

Танки Abrams на українському фронті

Танки M1 Abrams, надані США, були передані Україні для посилення її обороноздатності у війні проти Росії. Вони почали прибувати восени 2023 року, і українські військові отримали необхідну підготовку для їхнього використання.

Особливості Abrams на фронті в Україні:

озброєні 120-мм гладкоствольною гарматою, яка ефективна проти бронетехніки супротивника;

оснащені композитною бронею, що забезпечує високу стійкість до сучасних засобів ураження;

турбінний двигун забезпечує мобільність навіть у складних умовах.

танки активно застосовуються для прориву оборонних позицій і виконання тактичних завдань.

Ці танки стали важливим доповненням до арсеналу ЗСУ, допомагаючи стримувати російські атаки та здійснювати контрнаступальні операції.

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