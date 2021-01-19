Випробування проводилися в рамках розробки морського безпілотника MQ-9B SeaGuardian.

Військово-морські сили США і компанія General Atomics в листопаді застосували ударний безпілотник MQ-9A Block V Reaper для скидання гідроакустичних буїв, призначених для виявлення підводних човнів.

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Як повідомляє Defence News, безпілотник відстежував ціль, що імітує субмарину. У General Atomics стверджують, що це перший досвід застосування дрона для розгортання системи протичовнової оборони.

Зазначається, що Reaper розмістив групу з 10 буїв для відстеження цілей, а потім отримав дані і передав їх на моніторингову станцію в режимі реального часу.

Випробування проводилися в рамках розробки дрона MQ-9B SeaGuardian. Успіх проекту може дозволити військовим відмовитися від пілотованих протичовнових платформ, таких як літак P-8A Poseidon, і серйозно здешевити полювання на підводні човни.

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Автор: Дмитро Захаров