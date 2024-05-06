Незважаючи на затримки з поставками, західні країни вже передали Києву до 100 танків Leopard 1, а до кінця року їх кількість збільшиться ще на кільках десятків одиниць. Про це повідомляє німецьке економічне видання Wirtschaftswoche.
Свої висновки журналісти зробили на основі запитів до міністерств і оборонної промисловості.
Так, у німецькій компанії Flensburger Fahrzeugbau, яка відповідає за відновлення та модернізацію законсервованих машин, заявили, що Україні передали більше половини Leopard 1. Тобто фактично мова йде про близько 60 зі 110 танків.
У свою чергу, у міністерстві оборони Данії заявили про передачу ще 30 таких машин. З урахуванням цього сумарна кількість танків Leopard 1, які отримала Україна, складає близько 90 одиниць. До кінця року їх кількість може збільшитись до 135.
Leopard 1 – довідка
Leopard 1 є основним бойовим танком (ОБТ), який розробили у 60-ті та виготовляли до 1984-го.
Танк виконали за класичним компонуванням, з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в кормовій, відділення управління – у передній та бойового відділення – у середній частині ОБТ. До складу екіпажу Leopard 1 входять чотири особи: механік-водій, командир, навідник і заряджаючий.
Основним озброєнням танка виступає 105-мм гармата L7A3. Головним мінусом машини вважають незадовільне бронювання.
Україна отримує нові танки
Окрім застарілих Leopard 1, Україна отримала і більш сучасні танки, зокрема, Leopard 2. Деякі з них були втрачені під час минулорічного контрнаступу.
Також у минулому році повідомлялось, що Україні передали всі обіцяні танки Abrams: загалом мова йшла про 31 бойову машину.