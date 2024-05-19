Загалом Україна протягом травня отримала від Британії 80 ракет для ППО.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс підтвердив військову допомогу, яка "поспіхом" передається Україні. За його словами, "світ не може чекати" та закликав інші країни бути активнішими та підтримати боротьбу нашої держави проти РФ, пише Sky News.

Серед зброї, яку надіслала Велика Британія, є 80 оборонних ракет, один мільйон боєприпасів та 20 захищених десантних машин "Вікінг".

На своїй сторінці у соцмережі X Шаппс закликав союзників дати дозвіл Україні на використання наданої ними зброї проти цілей в анексованому Росією Криму.

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"Ми були дуже, дуже відвертими зі світом і допомагали Україні - наприклад, надавали дозволи на використання нашої зброї на всій території України... включаючи Крим, який був захоплений Путіним у 2014 році. Зараз ми не обговорюємо, як ми дозволимо використовувати нашу зброю за межами цієї території. Але ми надаємо нашу зброю Україні для того, щоб вона могла захищати свою країну", - зауважив він в ефірі програми BBC.

Коли британського міністра запитали щодо закликів Володимира Зеленського надати зброю для того, аби Україна могла завдавати ударів по території Росії, він відповів:

"Я не можу вдаватися в подробиці цих приватних розмов про те, як саме використовується зброя".

Своєю чергою у коментарі для The Sun розповів, що від початку травня Британія передала Україні 80 ракет для ППО, і ще 20 мають прибути до початку червня. Вартість допомоги від Британії для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.

"Події минулого тижня мають стати для Заходу тривожним дзвінком. "Теплі" слова - це недостатньо. Кожна держава, яка цінує свою свободу, має активізувати зусилля і надати максимально швидко те, що може надати, щоби ЗСУ могли відбивати протиправне вторгнення", - підкреслив політик.

Підтримка західних країн під час війни з РФ

Як писав УНІАН, Міноборони Німеччини звернулось до федерального уряду з проханням надати додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на цей фінансовий рік. Як стало відомо, у середу глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус обговорив питання з канцлером Олафом Шольцем.

Також повідомлялось, що боєприпаси США вже потрапили на фронт для українських захисників. За даними Forbes, ситуація для України покращується і найкраще це видно по місту Часів Яр, яке окупанти постійно штурмують.

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