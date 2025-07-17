Дальність польоту нової ракети має становити 2 тисячі кілометрів, ідеться в матеріалі.

Велика Британія та Німеччина розпочинають роботу над створенням ракетної системи дальнього радіусу дії "супер-Taurus".

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на німецькі країни, Берлін і Лондон домовилися розробити таку ракету протягом найближчих 10 років "або близько того". Дальність її польоту має становити 2 тисячі кілометрів.

Видання зазначає, що Німеччина має у своєму розпорядженні приблизно 600 ракет "Taurus" дальністю в 500 км. Вони вважаються одним із найпотужніших видів зброї в арсеналі цієї країни. Ці ракети давно є предметом обговорень через те, що уряд канцлера Фрідріха Мерца – як і уряд під керівництвом Олафа Шольца – відмовляється передавати їх Україні. Цілями для ударів називали як Кримський міст, так і інші важливі об'єкти.

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Водночас 17 липня Мерц підписав із британським прем'єром Кіром Стармером стратегічний договір, який містить пункт про "взаємодопомогу в справі захисту одне одного і дорожню карту для вигідних угод із продажу зброї", пишуть автори. Зазначається, що ця угода буде найбільш всеосяжною між Німеччиною і Великою Британією з 1945 року.

"Хоча Німеччина і Велика Британія вже зобов'язалися захищати один одного відповідно до статті 5 Нато, новий договір – це спроба зміцнити це партнерство на двосторонньому рівні. Він також є частиною того, що офіційні особи Великої Британії описують як новий "трикутний" альянс, що виникає між Великою Британією, Німеччиною і Францією у відповідь на зростаючу загрозу, яка виходить від Росії", – пояснюють журналісти.

Інші новини про зброю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що постачання додаткових Patriot в Україну намагаються здійснити в максимально стислі терміни. За його словами, це може зайняти тижні.

Тим часом у Чехії заявили, що поставки артилерійських боєприпасів в Україну, які організувала країна, зростають. Зазначається, що країнам-донорам пропонуються доступні партії боєприпасів і вони самостійно обирають, за що саме готові заплатити.

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