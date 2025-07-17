Міністерство оборони Чехії в четвер, 17 липня, повідомило, що постачання артилерійських боєприпасів до України, яке воно організувало, зростає, повідомляє Reuters.
У відомстві вважають, що це вказує на те, що партнери мають довіру до їхньої урядової програми, яка передбачає пожертви від партнерів по НАТО з пропозиціями про продаж боєприпасів.
Країнам-донорам пропонуються доступні партії-боєприпасів й вони самостійно обирають, за що саме готові заплатити. Програма працює за рахунок традиційних зв’язків Чехії в сфері торгівлі зброєю й вона стала ключовим міжнародним проєктом правоцентристського уряду на підтримку України у війні з Росією.
Вказується, що наша країна вже отримала від Чехії важке озброєння та іншу допомогу на сотні мільйонів євро.
Як розповів виданню директор агентства міжнародного співробітництва AMOS при Міністерстві оборони Алеш Витечка, з початку 2025 року Чехія вже відправила в Україну 850 тисяч снарядів, зокрема, 320 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм НАТО.
Наприклад, за 2024 рік загальна кількість боєприпасів склала 1,5 мільйона, враховуючи 500 тисяч 155-мм снарядів.
Примітно, що голова чеської опозиційної партії ANO Андрій Бабіш пообіцяв скасувати дану програму, якщо вони повернуться до влади. Зазначається, що вибори мають відбутися в жовтні поточного року. Він пояснив, що програма з постачання боєприпасів Україні є надто дорогою та непрозорою.
Витечка слова Бабіша спростував та заявив, що ініціатива з постачання Україні боєприпасів є настільки прозорою, наскільки це дозволяють заходи безпеки. Як ще один аргумент щодо необхідності продовження даної ініціативи, він вказав зростання внесків в поточному році, що свідчить про підтримку партнерів.
Вказується, що пожертви зросли на 29% в цьому році у порівнянні з минулим. Серед країн-донорів, що збільшили фінансування, згадуються Канада, Німеччина, Норвегія, Швеція, Нідерланди, а також Данія. Пропозиції щодо поставок боєприпасів проходять аудит в кожній країні-донорі.
Чехія в цій ініціативі виступає посередником, уряд країни в 2024 році виділив приблизно 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника.
Військова допомога Україні з країн ЄС
Як повідомляв УНІАН, уряд Франції відмовився купувати в США зброю для потреб України згідно плану Трампа. Все через те, що країна не хоче стати залежною від американських зброярів. Втім, Франція не відмовляється від надання допомоги Україні, а обіцяє налагодити постачання до Києва озброєння від європейських виробників.
Також ми писали, що джерела в уряді Італії також повідомили, що не зможуть купувати в США зброю. Причиною там називають нестачу коштів в бюджеті. До того ж, системи озброєння, які Італія вже передала Україні, відповідають іншим технологічним конфігураціям.