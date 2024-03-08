Бойова частина ворожого безпілотника пробила гвинт вітряка і залишилася всередині.

Вибухотехніки Миколаївщини знешкодили вибухівку, яка разом з уламками ворожого БПЛА типу Shahed застрягла у гвинті вітряка.

Про це повідомляє Національна поліція України. Вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину безпілотника. Працівник вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області Микола Церуш зазначає, що під час ворожого обстрілу БПЛА типу Shahed влучив у гвинт вітряка. "Бойова частина пробила гвинт вітряка і залишилася там всередині", - зазначив він.

За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, детонація бойової частини не відбулась. "Уламки та бойову частину ворожого БПЛА, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку", - сказано в повідомленні.

Церуш розповів, що бойова частина БПЛА знаходилася у важкодоступному місті гвинта вітряка.

"Нами було розроблено п'ять варіантів плану, щоб можна було демонтувати звідти бойову частину. За допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та підіймача крана піднялися наверх. Було дуже важко, бо коли Shahed влучив у гвинт вітряка, то він всередині розсипався і було багато металевих уламків БПЛА. Металодетектор майже по всій площині подавав сигнали, але все ж було знайдено місце розташування бойової частини", - розповів Церуш.

Бойову частину вилучили, вже після спуску на землю її було знищено.

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