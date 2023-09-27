На фоні очікувань України щодо ракет ATACMS в ОП вказали, що далекобійна зброя може з'явитися в найближчі часи.

Україна "на межі" отримання далекобійних ракет від партнерів: поставки довгоочікуваної зброї можливі найближчим часом.

Про це на тлі очікувань ЗСУ отримати ракети ATACMS від США, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 24 Каналу.

За його словами, наразі Україна веде "вкрай інтенсивні переговори" щодо передачі далекобійної зброї. Це питання особисто контролює президент України Володимир Зеленський, уточнив Подоляк.

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"Я думаю, що ми все ж таки будемо в найближчі часи мати далекобійні ракети - партнерські", - сказав він.

Водночас політик підкреслив, що Україна не збирається використовувати ракети дальнього радіусу для ударів по території РФ. "Ми це гарантуємо, адже ми дотримуємося міжнародних нормативів, конвенцій, типу ведення війни. Ми ж не Росія", - підкреслив він.

Подоляк нагадав, що Україна має чимало власної ефективної зброї для війни з Росією. Йдеться не тільки про вітчизняні дроні, але і про розробку ракет. Однак наразі країні потрібно сотні боєголовок, здатних діставати вглиб України, де є окупанти. Вітчизняне виробництво не може забезпечити необхідну кількість таких ракет, заявив він.

Буданов заявив, що Україна не може масово виробляти ракети "Нептун"

Нагадаємо, у вересні в рамках інтерв'ю The Drive очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вказав на проблему з ракетами "Нептун". За його словами, Україна дійсно працює над їхнім удосконаленням та виробництвом, однак не може налагодити серійне виробництво "Нептунів" через відсутність відповідних промислових потужностей. В умовах війни та постійних атак РФ - це складна та комплексна задача, підкреслював глава ГУР.

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