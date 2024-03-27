Російські загарбники посилили повітряний терор, підкреслили у МЗС України.

Триває війна в Україні, і нашій державі терміново необхідні у більшій кількості системи протиповітряної оборони - ЗРК Patriot та подібні до них зенітно-ракетні комплекси, на тлі збільшення інтенсивності російських повітряних атак балістичними ракетами. Завдяки сильній ППО на передовій наші війська змогли б не лише не втрачати позиції, а й змусити росіян відступати.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав сьогодні, 27 березня, під час онлайн-брифінгу для світових ЗМІ. Він наголосив, що Росія посилила повітряний терор проти України та лише за тиждень з 18 до 24 березня запустила 190 ракет різних типів, 140 безпілотників "Шахед" та 700 керованих авіабомб проти України.

"Особливістю нинішніх російських атак є інтенсивне використання балістичних ракет, які можуть досягати цілей на надзвичайно високих швидкостях, залишаючи мало часу для людей, щоб знайти укриття, і спричиняючи значні руйнування", - наголосив Кулеба. При цьому додав, що системами Patriot володіє низка країн світу, де "ракетна загроза дорівнює нулю", а Україна наразі є єдиною країною, яка майже щодня зазнає балістичних ракетних атак.

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Кулеба назвав три критично важливі результати, які принесе посилення української протиповітряної оборони. "Перш за все, потужна українська протиповітряна оборона врятує тисячі людських життів, що саме по собі є головною метою. Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням", - підкреслив міністр.

Другий аргумент полягає в тому, що сильна ППО України заощадить значну кількість ресурсів для партнерів нашої держави, бо буде менше руйнувань критичної інфраструктури, а відповідно менше коштів на відновлення.

"По-третє, потужна українська ППО прикриє наші війська і дозволить їм переломити хід війни на користь України. Головною перевагою Росії на полі бою зараз є широке використання керованих авіаційних бомб. Ці бомби, які в середньому важать від 500 до 1500 кілограмів, дозволяють російським окупантам знищувати цілі ударів і просуватися вперед по руїнах. Єдиний спосіб протистояти цій варварській тактиці - збивати літаки, які скидають ці бомби, що вимагає достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони на фронті. Сильна протиповітряна оборона на передовій дозволила б нашим військам не тільки не втрачати позиції, але й змусити росіян відступати", - наголосив міністр.

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Як повідомляв УНІАН 22 листопада 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Німеччина і Франція створюють "Коаліцію спроможностей" з розвитку української системи протиповітряної оборони наземного базування.

Під час виступу на відкритті 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", зазначив, що з нетерпінням чекає спільної роботи над визначенням лідерів і учасників кожної з наших "коаліцій можливостей". Нагадав, що організовано коаліції, спрямовані на розбудову Військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічних можливостей.

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