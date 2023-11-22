За словами глави Пентагону, Німеччина і Франція створюють "Коаліцію спроможностей" з розвитку української системи протиповітряної оборони наземного базування.

Партнери України створили нову коаліцію, яка спрямована на посилення протиповітряної оборони. Про це під час виступу на відкритті 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує сайт Пентагону.

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над визначенням лідерів і учасників кожної з наших "коаліцій можливостей". Ми вже організували коаліції, спрямовані на розбудову Військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічних можливостей", - нагадав Остін.

Очільник Пентагону підкреслив, що сьогодні учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у створенні нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

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"Я високо ціную лідерство Німеччини та Франції в цій важливій ініціативі. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне засідання коаліції, і ми мобілізуємо ресурси усієї Контактної групи, щоб підтримати ці зусилля", - додав Остін.

Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"

Стала відома дата проведення 17-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", відбудеться 22 листопада.

Глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони і керівників оборонних відомств із близько 50 країн на цю зустріч, щоб обговорити подальшу військову підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Раніше УНІАН повідомляв, що США створюють "коаліцію" з розвитку Повітряних сил України у питанні F-16. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яка відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову активізують зусилля, аби допомогти очолювати коаліцію країн, які працюють з Україною з метою розвитку її Повітряних сил. Сполучені Штати, очолюючи цю "коаліцію спроможностей", тісно здійснюватимуть координацію з Україною та іншими партнерами з увагою на розвитку спроможностей України в керуванні винищувачами F16", - наголосив Остін.

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