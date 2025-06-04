Швидкі, ефективні та дешеві українські дрони здатні не лише знищувати техніку і живу силу противника, але й здійснювати справді унікальні операції.

Україна перетворилася на світового лідера в безпілотній війні, використовуючи дешеві, але ефективні дрони, щоб стримувати російське вторгнення та руйнувати вороже обладнання, що в тисячі разів дорожче. FPV-дрони, які коштують близько $400, демонструють приголомшливу ефективність у враженні бронетехніки, складів і командних пунктів, пише Bloomberg.

За оцінками британського RUSI, до 70% втрат російської техніки у 2025 році завдано саме безпілотниками. Українські дрони вже здійснювали рейди аж до Сибіру, вражаючи стратегічні об'єкти, включаючи авіабази.

Типи дронів, що змінюють сучасну війну:

FPV-дрони: точні удари в реальному часі з відеокеруванням.

Дрони-камікадзе: планерні системи з довгим часом польоту.

Дрони глибокого удару: українські аналоги "Шахедів" вражають нафтобази і військові заводи у Росії.

Морські дрони: відлякують російські кораблі від Чорного моря.

Розвідувальні дрони: забезпечують артилерію точною інформацією, працюють навіть у будівлях чи лісах.

Світ вчиться на прикладі України. Тайвань, Ізраїль, країни ЄС і США посилюють дронові програми, визнаючи нову реальність на полі бою.

Відео дня

Україна виробила 1 млн дронів у 2024 році, планує — 2,5 млн у 2025-му. Понад 500 компаній, від стартапів до гігантів, змагаються за інновації. Понад $2,5 млрд виділено на місцеве виробництво.

Штучний інтелект і оптоволокно

Новітні технології дозволяють дронам працювати автономно, долаючи глушіння та GPS-спуфінг. Ізоляція оператора від прямого контролю підвищує виживання техніки.

Росія намагається наздогнати, запустивши масове виробництво в Татарстані, створивши антидронові коридори, але нова українська тактика вже змінила фронт.

Дрони на війні - головні новини

Дрони стали головною зброєю сучасного поля бою, а нещодавня спецоперація "Павутина" — символом їх еволюції в Україні. FPV-дрони, дрони-камікадзе, розвідники й морські безпілотники — ці технології кардинально змінюють тактику бою, замінюючи дорогі системи дешевими, мобільними рішеннями.

Операція "Павутина" — це масштабна кампанія СБУ з використання автономних і мережевих дронів, які працюють синхронно як павутина: виявляють, фіксують і знищують ворога в реальному часі. Українська армія використовує їх для прориву оборони, дезорієнтації російських сил і точкових ударів глибоко в тилу, зокрема по авіабазах.

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