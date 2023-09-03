Цю техніку розподілили між 10 підрозділами Сил оборони.

Бійці Збройних сил України пройшли бойову підготовку на роботизованих платформах від "Армії дронів". Перша партія нового озброєння вже відправилась на фронт.

"Кілька днів тому ми передали на фронт 25 бойових турелей "Шабля" і 5 наземних платформ "Рись", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За словами міністра, техніку розподілили між 10 підрозділами Сил оборони, які воюють по всій лінії фронту.

"Військові максимально оперативно навчилися керувати турелями й наземними платформами та вже незабаром використовуватимуть їх проти росіян на полі бою", - зазначив Федоров.

Він додав, що роботизовані системи в поєднанні з дронами допоможуть ефективніше уражати ворожу армію.

"Технологій на фронті буде більше. Працюємо над цим 24/7", - підсумував міністр.

"Армія дронів" - що відомо

Днями Федоров повідомляв, що державний проект "Армія дронів" передає 900 FPV-дронів, понад сто Mavic та Matrice, а також 30 роботизованих систем вітчизняного виробництва.

Нещодавно вночі дрони ЗСУ успішно відпрацювали на Куп’янському напрямку. Ворог втратив техніки на шість мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: