Такі гібридні назви, каже Андрій Крамаров, дуже часто з’являються через марктологів.

Фахівці вважають нову українську розробку "Пекло" крилатою ракетою, а не дрон-ракетою.

Про це сказав військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров на Radio NV. Він зауважив, що такі гібридні назви як "ракета-дрон", дуже часто з’являються через марктологів.

За словами Крамарова, що класично будь-яка ракета потребує пускового шасі, а у "Пекла" система запуску, характерна для дронів, тобто можуть запускатися з землі, з будь-якої рівної поверхні.

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"Умовно вони можуть злітати як літак, як дрон, "з коліс". Далі ж за всіма характеристиками це є крилата ракета. Спілкуючись з фахівцями ракет, вони все ж вважають це крилатою ракетою, яка просто має нестандартну систему запуску. А не дрон-ракетою. Тобто "Пекло" – це українська крилата ракета, яка просто не використовує пускове шасі", - зазначив Крамаров.

За його словами, така система запуску збільшує варіативність ракети, можливості щодо способів, методів її запуску і місць, бо не потрібно пускову установку кудись підганяти.

Зброя українського виробництва

6 грудня в День ЗСУ український збройовий концерн "Укроборонпром" презентував нову ракету-дрон "Пекло". Вона може летіти зі швидкістю 700 км/год, а максимальна відстань польоту становить понад 700 км. Зазначалось, що ракету-дрон "Пекло" український виробник створив з нуля в рекордні терміни - протягом року. "Пекло" не тільки виробляється серійно, а й постійно вдосконалюється.

За словами Президента Володимира Зеленського, ця зброя вже має успішні бойові застосування.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що однієї такої ракети вистачить, щоб перетворити на купу згорілого металолому один з сучасних літаків російської армії, який може перебувати на цій відстані ураження "Пеклом".

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