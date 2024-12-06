Ракету-дрон "Пекло" український виробник створив з нуля в рекордні терміни - протягом року. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"Першу партію в кілька десятків одиниць сьогодні за участю президента України Володимира Зеленського передали до Сил оборони. Символічно, що це сталося в День Збройних сил України. Але це результат винахідливості та наполегливої праці українських зброярів. Новий тип зброї, перший у своєму класі - ракета-дрон", - зазначив він.
За словами міністра, виріб уже має успішні бойові застосування. Крім того, як він додав, "Пекло" не тільки виробляється серійно, а й постійно вдосконалюється:
"Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, поліпшення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Розробляються нові види бойової частини для розширення списку можливих об'єктів ураження".
Оновлено. У Telegram Зеленський прокоментував створення нової ракети-дрона "Пекло":
"Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання - нарощувати виробництво та застосування".
Він подякував всім, хто залучений до українського оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися.
Ракета-дрон "Пекло" - що відомо
Нагадаємо, 6 грудня в День ЗСУ український збройовий концерн "Укроборонпром" презентував нову ракету-дрон "Пекло".
За наявною інформацією, "Пекло" може летіти зі швидкістю 700 кілометрів на годину, а максимальна відстань польоту становить понад 700 км.
Повідомлялося, що цей виріб є новою розробкою української збройової промисловості.