Це перший задокументований випадок знищення цієї техніки.

Бійці Національної Гвардії України знищили рідкісну військову техніку російських окупантів. Йдеться про інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

Як розповідають у НГУ, знищили ворожу техніку скинутим з дрона боєприпасом. Так само було розбито російський ЗРК "Тор-М1". Під час виконання завдань також було знищено ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".

Експерти Defense Express наголошують, що це перший задокументований випадок ліквідації ворожої системи "Земледелие" на війні. Відомо, що за допомогою цієї системи противник закидав мінами Харківщину у березні 2022 року. Крім того, у грудні цю систему використовували на Запорізькому напрямку.

Російська ІСДМ "Земледелие" є відносно новою системою, оскільки її попередні випробування були завершені у 2022 році. Того ж року її публічно продемонстрували. Ця система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км шляхом відстрілювання реактивних 122-мм снарядів.

Знищення російської техніки в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворожі війська втратили щонайменше 3409 танків, 6683 броньовані машини, понад 300 літаків і 289 гелікоптерів.

Крім того, на початку березня 2023 року стало відомо, що українські захисники збили російський засекречений шпигунський безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

Вранці 3 березня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за попередню добу було знищено штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім безпілотників російських окупаціних військ.

Раніше в районі Вугледара Донецької області українські війська знищили черговий самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" ворожих військ.

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