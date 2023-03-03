Авіакомплекс, який знищили захисники України, був розроблений для потреб російської спецслужби.

Українські воїни-десантники в одному з районів виконання завдань збили засекречений шпигунський безпілотний авіаційний комплекс Росії "Картограф".

Такий авіакомплекс розробили для потреб Федеральної служби безпеки РФ, її ворог використовував під час ведення боїв на важливих напрямках, йдеться у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"… військовослужбовцями Десантно-штурмових військ Збройних сил України був успішно збитий засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ДШВ додали, що наші десантники вже ліквідували понад 50 різних ворожих дронів.

Ситуація на фронтах в Україні - що варто знати зараз

Вранці 3 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що супротивники атакували захисників нашої держави на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Куп’янському та Шахтарському напрямках. На цих напрямках наші воїни відбили понад 85 ворожих атак.

Супротивник зазнає величезних втрат. Втрати Росії в Україні вже становлять 151 370 загарбників. Крім того, ліквідовано вже 2061 ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: