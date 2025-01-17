Раніше вже повідомлялось, що Україна нарощує виробництво таких БПЛА, однак називали більш скромні цифри.

Протягом 2024 року український ОПК поставив понад 30 тис дронів-бомбардувальників. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час візиту британського прем’єра Кіра Стармера.

"‎Дронів-бомберів в Україні вже десятки, і протягом минулого року було виготовлено понад 30 тисяч одиниць", - повідомив український державний діяч.

Він зазначив, що росіяни називають такі апарати "Баба Яга", оскільки вони стали для них "‎нічним кошмаром"‎. ‎Такі дрони працюють переважно в нічний час та завдають ударів по техніці і особовому складу ворога.

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Дрони-бомбардувальники застосовують не тільки для ударів по наземних цілях. Вони також доказали свою ефективність у доставці продовольства, ліків та боєприпасів. Окрім того, їх активно використовують для дистанційного мінування території.

Сметанін подякував Сполученому Королівству за підтримку українського ОПК та назвав кілька прикладів співпраці між країнами у розробці нових зразків зброї. Серед них - безпілотний апарат, який виступає у якості носія FPV-дронів.

Скільки дронів отримали українські захисники

Раніше у Міністерстві оборони України повідомили, що у 2024 році до Сил оборони було передано понад 1.2 млн дронів різних типів, які змінюють баланс сил на полі бою.

За 11 місяців 2024-го Міноборони передало до Сил оборони:

1,1 млн FPV-дронів-камікадзе;

40 000 розвідувальних мультироторних БПЛА;

5 000 розвідувальних дронів літакового типу;

6 000 ударних БПЛА глибинного ураження;

2 000 багаторазових ударних БПЛА;

5 000 FPV-коптерів багаторазового використання.

Загалом за даними Мінцифри, оприлюдненими в жовтні, наша країна у 10 разів збільшила виробництво безпілотників у 2024-му порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо також, що нещодавно співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко заявив, що наша країна вийшла на перше місце в світі за кількістю та якістю виробництва дронів, випереджаючи навіть Китай. Фахівець додав, що БПЛА виробляють з українських комплектуючих.

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