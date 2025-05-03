На навчаннях солдатам заборонено запускати безпілотники над своїми товаришами або використовувати обладнання для глушіння сигналів.

Британські війська, які готуються до майбутнього конфлікту з Росією, зіткнулися з несподіваною перешкодою в навчанні ведення війни з використанням безпілотників - жорсткими правилами безпеки від Міноборони Британії.

Як повідомили Financial Times двоє депутатів, присутніх на нещодавніх навчаннях, солдатам заборонено запускати безпілотники над своїми товаришами або використовувати обладнання для глушіння сигналів.

"Вказівки Міністерства оборони забороняють запускати безпілотники вагою понад 250 г над головами людей під час навчань, навіть якщо вони сидять у танку", - пише FT.

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Як зазначає видання, військові правила Великої Британії щодо дронів вимагають схвалення Управління військової авіації для будь-якого польоту дрона над людьми, поблизу будівель або поза полем зору оператора.

"Під час одного з навчань у березні солдати повідомили членам комітету з оборони, що їм навіть потрібно подати кілька запитів на дозвіл в Управління військової авіації, щоб запустити дрон над танком без людей у ньому", - пише FT.

Також, за словами співрозмовників видання, загальний регламент Великої Британії щодо захисту даних - і побоювання з приводу впливу на мешканців, які мешкають поблизу полігону - не дають змоги солдатам практикувати радіоелектронну боротьбу, включно зі збором даних сигналів для глушіння безпілотників. Один із чиновників зазначив, що британські солдати навіть купують обладнання онлайн, щоб практикуватися самостійно.

Водночас Міноборони Британії заявило, що знає про обмеження на навчання радіоелектронної боротьби, додавши, що було б правильно "збалансувати безпеку з необхідністю навчання".

Один з експертів із правил польотів військових безпілотників сказав, що проєкт пропонованих змін до правил може в кінцевому підсумку усунути деякі обмеження, дозволивши безпілотникам літати над головами солдатів за умови, що вони попередньо пройдуть інструктаж із техніки безпеки.

Війна дронів

Раніше ЗМІ повідомляли, що Британія запускає новий проєкт далекого розвідувального БПЛА на заміну наявному Watchkeeper WK450, який виявився астрономічно дорогим і фактично непридатним до використання.

Також повідомлялося, що Україна таємно відправила до Британії своїх інструкторів з безпілотників, щоб навчити британських військових новітньої тактики застосування російських дронів.

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