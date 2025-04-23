У війні в Україні вперше з часів Першої світової безпілотники обігнали артилерію за кількістю жертв на полі бою.

Україна відправила інструкторів із безпілотних літальних апаратів до Великої Британії для навчання британських військових, пише The Times.

"Україна таємно відправила до Британії своїх інструкторів із безпілотників, щоб навчити британських військових новітньої тактики застосування російських безпілотників на полі бою і допомогти їм краще підготуватися до конфлікту", - йдеться в статті.

Як повідомляє видання, у рамках операції "Інтерфлекс" з навчання українських військ у Британії інструктори діляться отриманими навичками з британськими військами, а також інтегрують навички використання дронів у базову підготовку українців.

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Як наголосив міністр у справах ветеранів Британії Ел Карнс, протягом війни в Україні характер воєнних дій значно еволюціонував, і вперше з часів Першої світової війни система зброї, відмінна від артилерії, - безпілотники - призвела до більшої кількості жертв на полі бою.

"Уроки війни в Україні можуть бути застосовані вже зараз і мають величезне значення для будь-якого театру військових дій", - зазначив він.

На думку Карнса, всі британські війська мають пройти навчання з питань застосування безпілотників на суші, на морі та в повітрі так само, як раніше солдати проходили навчання з артилерії перед Першою світовою війною. Також Британія має бути готова до розгортання безпілотників, здатних вражати цілі без участі людини.

При цьому міністр оборони Британії Джон Хілі, коментуючи ситуацію у війні в Україні, заявив, що російський лідер Володимир Путін "грає на час" і російські військові продовжують чинити тиск на Україну в цілій низці напрямків.

"Ми очікуємо, що буде захоплено ще більше територій, і по Україні буде випущено ще більше російських ракет", - додав Хілі.

Війна дронів

Раніше ЗМІ повідомляли, що Британія запускає новий проєкт дальнього розвідувального БПЛА на заміну наявному Watchkeeper WK450, який виявився астрономічно дорогим і фактично непридатним до використання.

Також Forbes писав, що Україна нарощує використання наземних роботизованих систем для компенсації постійного дефіциту піхотинців. Зокрема, у березні українські чиновники оголосили про плани поставити на фронт 15 000 наземних роботів у 2025 році.

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