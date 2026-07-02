Розпіарений німецький Skynex 'провалився' в Україні, - ЗМІ

Принаймні в одному випадку дві батареї не змогли впоратися з одним дроном.

Новітні зенітні системи Skynex виробництва Rheinmetall, які раніше вважалися одним із найефективніших засобів боротьби з безпілотниками, вкрай погано показали себе в реальних умовах в Україні. Про це пише німецьке видання Stern із посиланням на внутрішній звіт українських військових.

Зодема згадується випадок, що трапився 1 квітня 2026 року під час російської атаки на промисловий об'єкт на заході України. Його прикривали дві батареї Skynex, до складу яких входили вісім 35-мм гарматних модулів, дві радіолокаційні станції X-TAR3D та два командні пункти. Системи були розгорнуті таким чином, щоб перекривати одна одну, що мало забезпечити можливість одночасного ураження кожної цілі щонайменше двома гарматами.

Як пише Stern, радари виявили два ударні безпілотники на відстані близько 20 кілометрів. Попри те, що траєкторія одного з них проходила через гарантовану зону ураження, по ньому було здійснено лише один постріл, який не влучив у ціль. Після цього один із дронів влучив в елемент інфраструктури підприємства та вибухнув.

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Автори матеріалу стверджують, що у внутрішньому українському звіті причиною невдачі названо поєднання технічних несправностей і проблем із супроводженням цілі. Зокрема, протягом кількох хвилин три з восьми гарматних модулів вийшли з ладу через дефекти гідравліки, несправності радіолокаційної системи стеження та заклинювання механізму заряджання. У результаті, як зазначається, лише дві гармати могли надійно супроводжувати ціль.

За інформацією Stern, висновки українського документа є критичними. У звіті зазначено, що система продемонструвала лише "низьку технічну експлуатаційну готовність", працювала "вкрай ненадійно" та "не відповідає заявленим виробником характеристикам". Також видання наводить слова очевидця атаки: "Це катастрофа! Так не мало статися!"

У Rheinmetall відмовилися коментувати конкретний бойовий епізод із міркувань безпеки. Водночас компанія наголосила, що Skynex "довела свою виняткову ефективність в Україні", і таку оцінку виробник, за його словами, отримав від української сторони.

Крім того, Stern цитує неназваного німецького чиновника, який закликав не робити остаточних висновків на підставі одного випадку. За його словами, кількість систем Skynex, що нині експлуатуються, поки надто мала для комплексної оцінки, а причиною інциденту могли бути й помилки під час експлуатації.

Український військово-аналітичний портал Defense Express зауважує, що це не перший випадок, коли розпіарена західна зброя не справляється з покладеними на неї задачами в умовах реальної війни в Україні. Аналітики зокрема згадують європейську систему SAMP/T, яка має проблеми зі збиттям балістичних ракет, хоча її подавали саме як антибалістичну.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, Росія дедалі частіше застосовує нові реактивні безпілотники, які розвивають швидкість до 500 км/год і змушують українську ППО витрачати дорогі ракети-перехоплювачі. Під час масованої атаки 2 липня було використано рекордну кількість таких дронів, після чого Київ зазнав ракетного удару, що призвів до щонайменше 20 загиблих.

Експерти відзначають, що нова тактика Росії полягає у скороченні тривалості атак до 4–6 годин при високій щільності ударів, що робить їх складнішими для відбиття.

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