Супутникові знімки показали, як швидко Росія будує нові бази для запуску 'Гераней'

Москва робить ставку на розширення мережі таких баз.

Росія за кілька місяців перетворила порожнє поле поблизу військового аеродрому Міллерово в Ростовській області на масштабний комплекс для запуску ударних безпілотників. Про це свідчать супутникові знімки компаній Planet Labs і Vantor, проаналізовані Business Insider.

На фотографії, зробленій 8 серпня, видно, що поле поблизу Міллерово на той час було фактично порожнім. До 12 вересня з’явилася основа для будівництва комплексу: прокладено дороги та розчищено землю для пускових установок та будівель. До 12 жовтня вже було чітко видно складські приміщення та допоміжні будівлі.

Станом на 27 жовтня на території комплексу вже було облаштовано щонайменше вісім майданчиків, однак частина інфраструктури ще залишалася незавершеною. Брейді Афрік, аналітик з відкритого коду Американського інституту підприємництва, аналізуючи зображення, зазначив, що там ще не встановлено катапультні рейки, а будівлі для зберігання обладнання та боєприпасів, ймовірно, все ще зводяться.

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За оцінками американських експертів, новий об'єкт, імовірно, призначений для використання реактивних дронів "Герань-5".

"Найбільш очевидним ознакою є дві довші катапульти для запуску дрона, встановлені на краю майданчика", - заявив Спенсер Фарагассо, старший науковий співробітник Інституту науки та міжнародної безпеки.

Аналітики звертають увагу на швидкість будівництва: Росія дедалі краще освоює створення стандартизованої інфраструктури для масового застосування безпілотників. За оцінками, після завершення робіт об'єкт зможе забезпечувати до 100 запусків на добу.

"Тут викликає занепокоєння той факт, що Росія змогла побудувати цей об'єкт за такі короткі терміни", – сказав він, додавши, що це показує, що Кремль набуває досвіду та знань у швидкому будівництві своїх баз безпілотників.

Особливе занепокоєння викликають реактивні "Герань-5", які значно швидші за попередні моделі. Це ускладнює їх перехоплення українськими дронами-перехоплювачами та може збільшувати навантаження на систему протиповітряної оборони України.

Експерти вважають, що Москва робить ставку на розширення мережі таких баз, щоб збільшити масштаби повітряних атак по Україні.

"Якщо одну базу атакують і знищать крилатими ракетами або балістичними ракетами, іншу, ймовірно, можна буде швидко побудувати", – вважає Фарагассо.

Російські реактивні безпілотники

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Іван Киричевський попереджав, що Росія може створити ударні реактивні безпілотники зі швидкістю польоту на рівні 800 кілометрів за годину.

Говорячи про те, що Росія працює над появою нового покоління таких реактивних дронів-камікадзе, він зауважив, що деталей про це наразі немає. Тож поки що можна відштовхуватись лише від припущень про те, що це можуть бути за реактивні БпЛА на 800 км/год. Зокрема, він згадує про російський проєкт Ту-300 "Коршун" з 1990-х років.

За словами експерта, цей проєкт був спробою росіян створити багатоцільовий реактивний БпЛА на базі Ту-141 "Стриж", який би мав два варіанти виконання - розвідувальний (з апаратурою радіотехнічної розвідки) або ударний (з підвіскою авіабомб на зовнішніх вузлах). При злітній масі в 4 тисячі кілограмів "Коршун" повинен був нести 1 тис. кг корисного навантаження. Крейсерська швидкість його польоту - 950 км/год, а дальність застосування - від 300 до 600 км.

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