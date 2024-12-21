Дрони виявляють акустично - за допомогою мережі мікрофонів.

Росіяни створили вздовж кордону та в своєму тилу суцільну мережу технічних засобів акустичної фіксації українських безпілотників. Про це розповів український військовий, фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Такі точки монтуються на стовпах і вишках мобільного зв'язку. Вони включають в себе 4 мікрофони, які при фіксуванні звуків від БПЛА передають інформацію по радіоканалу або через мережу мобільного зв'язку на командний пункт", – пояснив він.

За словами Бескрестнова, кожна така точка спостереження має автономне джерело живлення на базі сонячної батареї.

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Як писав УНІАН, росіяни почали встановлювати на фронті "антидронові світлофори". Йдеться про детектори дронів, підключені до "світлофора", який показує, чи є поруч українські безпілотники. Хоча рішення виглядає примітивним, воно насправді є досить ефективним.

Також ми розповідали, що українські війська провели свою першу наземну атаку виключно з використанням наземних безпілотників та FPV-дронів. На Харківському напрямку українські бійці змогли знищити ворожі позиції без залучення піхоти.

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