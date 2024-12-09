Хоча ідея виглядає дивною, насправді вона має певний практичний сенс.

Росіяни вигадали новий спосіб попередження про дронову загрозу – світлофори, які сигналізують про небезпеку. Їх вже встановлюють уздовж найбільш небезпечних доріг.

Знімок одного такого світлофора опублікував фахівець у галузі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов, хоча подробиць він не навів.

"Наш ворог ставить фронтові світлофори. FPV немає. FPV поруч. FPV далеко", – написав він у своєму телеграм.

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Аналітики з порталу Defense Express зауважують, що ідея росіян лише на перший погляд виглядає недолугою, але насправді є достатньо прагматичною.

"Таким чином ворожі водії отримують інформацію про загрозу від дронів, навіть не маючи з собою індивідуального детектора. Це дозволяє їм обрати час для того, щоб проскочити певну ділянку з меншим ризиком", – зазначають експерти.

Однак залишається незрозумілою загальна архітектура цієї світлофорної системи: чи йдеться про індивідуальні детектори на кожному світлофорі, чи про об’єднану систему сенсорів та індикаторів.

Війна в Україні: останні технічні новації

Як писав УНІАН, днями в Україні представили ракето-дрон "Пекло". Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що ця розробка має справді занепокоїти росіян. Хоча бойова частина має лише близько 40 кг, головна небезпека полягає у швидкості та дальності дрону – 700 км/год і 700 км відповідно.

Також ми розповідали, що під час нещодавньої атаки на газові вишки в Чорному морі Україна засвітила безпілотні "авіаносці". На оприлюднених кадрах атаки видно, що українські військові атакують вишки не лише морськими дронами-камікадзе, але й FPV-дронами, які базувалися на морських дронах-"авіаносцях".

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