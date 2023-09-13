Хвалений в РФ танк не пройшов тест-драйв від українських військових

Російські пропагандисти днями хвалилися "надсучасним і непробивним" танком Т-80БВМ. Диво російської оборонки не пройшло випробування від українських військових

"Кілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80бвм. Аеророзвідники 27-ї бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що "випробування" довели, що "непробивний" російський танк прекрасно горить і вибухає.

Варто відзначити, що росіяни запевняли, що техніку не можна знищити за допомогою Javelin або NLAW, а також він нібито недосяжний для дронів.

Втрати Росії в Україні станом на 13 вересня - останні новини

Загальний втрати особового складу армії Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 13 Вересня склали 270 350 осіб.

При цьому українські захисники перетворили на металобрухт тисячі одиниць російської техніки, в тому числі різних танків - 4584 одиниць, артилерійських систем – 5902, бойових броньованих машин ‒ 8792 та інше.

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