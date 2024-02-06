Окупанти отримують вигоду від цього і підлаштовують відповідно свої штурми.

Затримки в наданні військової допомоги від Заходу посилюють дефіцит боєприпасів у Збройних сил України.

Як повідомили аналітики ISW, такий стан речей підриває здатність українських військ використовувати західні контрбатарейні системи. Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що за останній тиждень окупанти збільшили інтенсивність артилерійських ударів майже на 25% і обстріляли Україну понад 1500 разів, вразивши понад 570 населених пунктів.

Також експерти згадали про статтю у The New York Times, у якій вказується, що українські захисники на критично важливих ділянках фронту, наприклад біля Авдіївки, обмежують використання артилерійських снарядів. Сили оборони можуть вражати тільки великі маси загарбників, що наступають. Однак росіяни вже адаптувалися до цього і здійснюють штурми невеликими групами.

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За словами українського аналітика Петра Черника, у ЗСУ відносно кращі контрбатарейні можливості, ніж ЗС РФ, оскільки вони мають у своєму розпорядженні американські радари AN/TPQ-36 (48 і 50), а також німецьку систему COBRA.

"Контрбатарейні радари ефективні тим, що вони виявляють вогонь, що наближається, і розраховують місце його походження, щоб артилерія могла вести вогонь у відповідь", — пояснили аналітики.

У ISW наголосили, що брак боєприпасів серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем. Радари ефективні настільки, наскільки велика кількість снарядів, наявних у розпорядженні ЗСУ для переслідування цілей.

Водночас окупанти отримують вигоду з нестачі боєприпасів в Україні та її подальшої нездатності вести достатню контрбатарейну війну, і ця динаміка, імовірно, загострюватиметься в міру того, як період браку снарядів у ЗСУ затягуватиметься.

Дефіцит боєприпасів - що відомо

Армія України домінувала перший рік у боях - це визнає Захід. Але 2023 рік став "провалом" - через недостатню кількість техніки та боєприпасів ЗСУ стали "мисливцями на убивць" з обмеженим ресурсом.

Через критичну нестачу боєприпасів та зброї українці не можуть дозволити собі точково бити по Росії - по одному, двох солдатах. Росіяни знають про цю українську проблему, вони пристосувалися на передовій і переміщуються невеликими групами, водночас збираючи більше людей для початку штурмів.

Як писав Forbes, США невизначеністю та дискусіями в Конгресі підставили Україну - Київ не отримав вчасно боєприпаси, гаубиці, ракетні установки та іншу зброю, необхідну для війни із Росією.

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