Україна домінувала перший рік у боях - це визнає Захід. Але 2023 рік став провалом. Тепер ЗСУ - мисливці на убивць з обмеженим ресурсом.

Армія України домінувала перший рік у боях - це визнає Захід. Але 2023 рік став "провалом" - через недостатню кількість техніки та боєприпасів ЗСУ стали "мисливцями на убивць" з обмеженим ресурсом.

Як за таких умов українці тримають оборону у пеклі боїв за Авдіївку та інші важливі міста сходу третій рік поспіль, пише The New York Times після спілкування з українськими військовими.

Газета пише, що наразі епіцентр війни - це Авдіївка, проте армія України опинилася в меншості на полю бою, як з точки зору озброєння, так і стосовно кількості людей, здатних воювати. "Після того, як вони (українці - УНІАН) домінували в боях протягом першого року і майже не воювали протягом другого, вони передали ініціативу Росії. Зараз вони окопалися і борються за те, щоб втриматися", - стверджує NYT.

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За словами 29-річного лейтенанта Олександра Ширшина (він як заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади захищає Авдіївку) росіяни навряд чи зупиняться у своїх спробах взяти місто. "Вони йдуть хвилями. І вони не зупиняються", - каже він.

Видання заявляє, що через критичну нестачу боєприпасів та зброї українці не можуть дозволити собі точково бити по Росії - по одному, двох солдатах. Росіяни знають про цю українську проблему, вони пристосувалися на передовій і переміщуються невеликими групами, водночас збираючи більше людей для початку штурмів, заявляє NYT.

Зі свого боку Україна може лише утримувати позиції. "У нас недостатньо техніки, недостатньо людей для наступу. Тому головна мета наразі - утримати позиції, які ми маємо", - сказав лейтенант Ширшин.

На думку газети, Росія намагається скористатися тим, що Вашингтон не встиг передати належну зброю Україні. Час затримки хочуть використати, щоб придушити армію українців величезною масою військ.

Попри те, що українці розуміють, що їхній максимум - це оборона, солдати не збираються "просто залягти на дно": ЗСУ прагнуть уникати довгих боїв, але водночас завдавати максимально болісних ударів по ворогу, стверджує NYT.

Журналісти The New York Times особисто у цьому переконалися, відвідавши у січні схід України та побачивши, як ЗСУ воюють біля двох ключових міст - Авдіївки та Вугледара. "Масштаби російських втрат були очевидні на полях зі зруйнованою бронетехнікою та розбитими солдатами РФ, які застеляли тілами засніжені поля", - йдеться у повідомлення.

Армія України обачно, однак агресивно застосовує наявні можливості й зброю від Заходу.

"Вони агресивно використовують бойові машини й танки, які надав Захід, стають "мисливцями на убивць" в момент, коли російські війська наближаються до українських позицій", - акцентують журналісти.

Один з найефективніших інструментів в арсеналі ЗСУ - дрони, однак з точки зору психологічного тиску, армії треба більше гармат, вони краще "тиснуть" на нерви ворогу. Про це розповів NYT начальник штабу 48-го окремого стрілецького батальйону 72-ї механізованої бригади Сергій Бец.

"Безпілотник від першої особи не розбере бліндаж, не скосить лісосмугу і він не спричинить такого психологічного тиску на ворога. Водночас у нас не так багато екіпажів FPV", - уточнив він.

Коментуючи бої за Авдіївку майор каже: "Якщо росіяни зацікавлені в певній ділянці фронту, вони зрівняють її з землею".

За його словами, з середини грудня росіяни повністю знищили там лісосмугу. Вони частково мають успіх в боях, визнає Бетс, однак українці "копають ями, щоб якось жити, триматися", цитує газета.

"Ми боремося проти піхоти спокійно і тримаємо свої позиції", - констатував він.

США підвели Україну у питанні боєприпасів

США невизначеністю та дискусіями щодо допомоги Україні та Ізраїлю в Конгресі підставили Україну - Київ не отримав вчасно боєприпаси, гаубиці, ракетні установки та іншу зброю, необхідну для війни із Росією.

Про це минулого тижня писав Forbes, нагадуючи, що допомога США Україні закінчилася ще наприкінці грудня 2023 року. Попри застереження та прохання Києва, Вашингтон не проголосував за ініціативу президента Джо Байдена виділити ще $61 млрд в рамках військового пакету Україні. Це має наслідки: за бойову добу ЗСУ можуть випустити близько 2000 снарядів по Росії, тоді як ворог здатний відпрацювати по них 10 тисячами снарядів і більше, писав Forbes.

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