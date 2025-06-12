ЗСУ отримають нові гексакоптери 'Волиняка' для полювання на важкоброньовані цілі

БПАК може виконувати і логістичні завдання, включно з доставкою необхідного спорядження на позиції.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс (БПАК) "Волиняка". Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, сказано на сайті Міноборони.

Зазначається, що "Волиняка" - бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього "бомбера" працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни.

На їх рахунку - сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.

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Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

"Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, "Волиняка" може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження", - зазначено у повідомленні.

ЗСУ отримають БПАК Chief-1 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1 - мисливця за ворожими дронами.

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