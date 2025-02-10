Ці українські безпілотні авіаційні комплекси можуть наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості.

Сил оборони України отримають безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва. Про це повідомляє Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

При цьому зазначається, що ці дрони кодифікувано та допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України.

В повідомленні сказано, що дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Вони базуються на рамах різних розмірів.

Відео дня

"Бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості", - зазначають в Міноборони.

Нові дрони для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, до використання у підрозділах Збройних сил України кодифікувано та допущено безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва.

В Міноборони зазначали, що маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів.

Повідомлялося, що завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування ці комплекси можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості. Також можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворог.

Вас також можуть зацікавити новини: