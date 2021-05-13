Безпілотник перевірений в бойових умовах в зоні проведення ООС.

Збройні Сили України прийняли на озброєння безпілотний розвідувальний літаючий апарат (БПЛА) "Лелека 100".

Про це повідомляє на сайті Міністерства оборони.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, безпілотник перевірений в бойових умовах. Зазначається, що БПЛА перебував в експлуатації українських військових із 2016 року та позитивно зарекомендував себе в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Сучасна війна продемонструвала перевагу застосування розвідувальних і ударних БПЛА у єдиній системі із іншими підрозділами. "Лелека" - це "очі" і "вуха" на полі бою для вирішення завдань з аеророзвідки, картографування місцевості. Він може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу. БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі уже з другого пострілу", - зазначив Таран.

Передача даних з безпілотника "Лелека 100" відбувається у режимі реального часу, а відеотрансляція - шляхом кодування даних, що виключає можливість його перехоплення стандартними відеоприймачами. Крім цього, сигнал із БПЛА містить низку додаткових захисних характеристик, які суттєво підвищують його здатність не бути перехопленим засобами радіоелектронної боротьби.

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Зазначається, що "Лелека 100" стійкий до погодних умов і може виконувати завдання в умовах підвищеної хмарності та дощу, у будь-який час доби. Комплекс також може застосовуватися в умовах складної радіоефірної обстановки при застосуванні противником радіозавад та блокування систем супутникової навігації.

У Міноборони очікують, що постачання цих комплексів до ЗСУ розпочнеться уже у цьому році.

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Автор: Олександр Топчій