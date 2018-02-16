Розгром найманців РФ в Сирії: РосЗМІ назвали ім'я одного з убитих "вагнерівців"

Тіло вбитого в Сирії найманця упізнав один з його соратників, що вижив після обстрілу колони американською авіацією.

Стало відоме ім'я росіянина, який загинув у Сирії в результаті американського авіаудару.

Загиблого звуть Олег Терещенко, він – житель станиці Криловська Краснодарського краю РФ, повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на чотирьох знайомих Терещенка.

Читайте такожЖурналіст розповів, хто з російських найманців "ЛДНР" ліквідований у Сирії та як це сталося (фото, відео)

Співрозмовники стверджують, що смерть Олега Терещенка стала найбільш обговорюваною темою в його станиці. «Люди, які його знали, кажуть, що він загинув у Сирії. За словами однієї із знайомих Терещенка, це сталося під час обстрілу російської колони. Дівчина стверджує, що тоді загинули близько 200 осіб. Тіло Терещенка упізнав один з бійців, що вижив в результаті тієї атаки. Дата похорону загиблого невідома – за словами його знайомої, спочатку його повинні впізнати родичі, чого досі не відбулося», – пише видання.

Ще один співрозмовник розповів, що тіло загиблого сьогодні «привезуть додому для поховання». «Втім, більшість із тих, що знали Терещенка, до яких ми звернулися за коментарями, не стали відповідати на питання про загиблого. В адміністрації Криловського району на дзвінки кореспондентів «Еха» також не відповіли. Останній раз він заходив у соцмережу 16 січня. У статусі короткий запис – «Пішов!», – зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців в Сирії. Проте вчора, 15 лютого, в Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'яти росіян в результаті авіаудару США в Сирії.