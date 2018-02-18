У Мексиці розбився військовий вертоліт з міністром на борту, загинули 13 людей

На борту гелікоптера перебували чиновники, які оцінювали руйнування після потужного землетрусу, що стався напередодні.

У Мексиці розбився військовий вертоліт, на борту якого перебували чиновники, які оцінювали руйнування після потужного землетрусу, що стався напередодні.

Як передає Deutsche Welle, загинуло 13 осіб, ще 15 - поранені. Серед загиблих на місці катастрофи - п'ятеро жінок, четверо чоловіків та троє дітей, ще одна особа померла в лікарні.

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В мексиканському міністерстві оборони повідомили, що з гелікоптером Blackhawk стався нещасний випадок під час підготовки до посадки у містечку Сантьяго-Хамільтепек в штаті Оахака. Серед пасажирів були міністр внутрішніх справ Альфонсо Наваррете та губернатор штату Алехандро Мурат. Обидва обійшлися без серйозних травм.

Нагадаємо, 16 лютого в Мексиці стався землетрус магнітудою 7,2, чимало людей були змушені залишити свої домівки. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташовувався на півдні Мексики, поблизу тихоокеанського узбережжя штату Оахака на глибині 24 кілометри.