Поліцейський зловив хлопчика, який випав із третього поверху (відео)

Чоловік встиг зреагувати і зловити хлопчика.

У Єгипті поліцейський врятував п'ятирічного хлопчика. Чоловік зловив дитину, коли вона впала з балкона третього поверху. Відео неймовірного порятунку опублікував користувач Tarek Ata на своїй сторінці у Facebook.

Все почалося з того, що троє поліцейських почули крик дитини, яка звисала з балкона житлового будинку. Вони заметушилися і хотіли натягнути килим, але не встигли. Зате один із них зловив хлопчика.

На відео видно, як він падає з висоти прямо в руки правоохоронцю. Останній, не втримавши рівновагу, впав на землю. Як пишуть місцеві ЗМІ, хлопчик під час падіння не отримав серйозних травм. У поліцейського, який врятував малюка - незначна травма голови.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Британії поліцейський героїчно втримав фургон із водієм на краю моста.