Поліцейський героїчно втримав фургон із водієм на краю моста

04:52, 03 грудня 2017
Світ
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Чоловік схопився за фургон і утримував його з усіх сил, щоб той не зірвався з висоти разом з водієм.

В Йоркширі з'явився свій Супермен / Фото West Yorkshire Fire and Rescue Service

В англійському графстві Йоркшир поліцейський Мартін Вілліс врятував водія фургона. Він утримав його машину на краю моста і не дав їй зірватися вниз, повідомляє Бі-бі-сі.

Фургон зійшов з траси на мосту, перекинувся і балансував під поривами вітру на самому його краю. Водій не міг вибратися з кабіни та був змушений сидіти в ній, чекаючи на допомогу.

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Першим на місце аварії прибув поліцейський Мартін Вілліс. Пізніше Вілліс написав у "Твіттері", що схопився за фургон і утримував його щосили, щоб той "не гойдався на вітрі".

За словами Мартіна, він не може навіть описати ту радість, яку він відчув, коли нарешті під'їхала пожежна бригада. Колеги, коментуючи вчинок поліцейського, порівняли його з Суперменом.

Водій не міг вибратися з фургона / Фото West Yorkshire Fire and Rescue Service

Як повідомляв УНІАН, у жовтні під час стрілянини в Лас-Вегасі батько трьох дітей врятував 30 людей, а потім був поранений.

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Теги: #реальний Супермен#подвиг поліцейського