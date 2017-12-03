Поліцейський героїчно втримав фургон із водієм на краю моста

В англійському графстві Йоркшир поліцейський Мартін Вілліс врятував водія фургона. Він утримав його машину на краю моста і не дав їй зірватися вниз, повідомляє Бі-бі-сі.

Фургон зійшов з траси на мосту, перекинувся і балансував під поривами вітру на самому його краю. Водій не міг вибратися з кабіни та був змушений сидіти в ній, чекаючи на допомогу.

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Першим на місце аварії прибув поліцейський Мартін Вілліс. Пізніше Вілліс написав у "Твіттері", що схопився за фургон і утримував його щосили, щоб той "не гойдався на вітрі".

За словами Мартіна, він не може навіть описати ту радість, яку він відчув, коли нарешті під'їхала пожежна бригада. Колеги, коментуючи вчинок поліцейського, порівняли його з Суперменом.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні під час стрілянини в Лас-Вегасі батько трьох дітей врятував 30 людей, а потім був поранений.