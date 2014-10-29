У США в момент пуску вибухнула космічна вантажівка Cygnus (відео)

Запуск було заплановано здійснити у 02.22 мск середи, 29 жовтня, з космодрому Валлопс в штаті Вірджинія на узбережжі Атлантичного океану з допомогою ракети-носія Antar. Вибух стався приблизно через шість секунд після пуску, пише РИА Новости.

Запуск транслювався в прямому ефірі на сайті NASA.

"Ми підтверджуємо, що ми втратили Cygnus", - повідомили в центрі управління польотами NASA.

За наявними даними, в ході інциденту ніхто не постраждав.

Спочатку запуск Cygnus мав відбутися в понеділок, однак він був відкладений через невідоме судно, яке було зафіксовано в зоні океану, над якою мав проходити космічний апарат.

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Космічна вантажівка мала доставити на МКС 2,290 тисячі кілограмів вантажу, у тому числі провіант і матеріали для наукових досліджень. Планувалося, що вантажівка здійснить стиковку з МКС 2 листопада.

Cygnus був розроблений приватною компанією Orbital Sciences, яка отримала від НАСА контракт вартість 1,9 мільярда на здійснення восьми вантажних запусків до МКС до кінця 2016 року. Cygnus відправляється до МКС вчетверте. Кожен з апаратів отримує персональне ім'я, останній названий на честь американського астронавта Дональда Слейтона.

Минулого тижня на Землю з МКС повернувся американський космічний апарат багаторазового користування Dragon. Це єдина з усіх літаючих до МКС вантажівок, яка здатна повертати вантаж зі станції на Землю.