В Італії проходять парламентські вибори

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, перемогу на виборах може здобути коаліція партій на чолі з Берлусконі.

В Італії в неділю, 4 березня, проходять парламентські вибори.

Як повідомляє Deutsche Welle, виборчі дільниці відкрилися о 7:00 (8:00 за київським часом) і працюватимуть до 23:00.

За даними агенції dpa, взяти участь у голосуванні запрошено близько 51 мільйона виборців в Італії та за кордоном.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, перемогу на виборах може здобути коаліція партій на чолі з колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. Партії політика «Вперед, Італіє» (Forza Italia) та її союзникам - правопопулістській «Лізі Півночі» та націоналістичній «Брати Італії» - прогнозують підтримку від 35 до 37 відсотків італійських виборців.

Читайте такожУ Німеччині Соціал-демократи визначають майбутнє коаліції з Меркель - сьогодні оголосять результати голосуванняСам Берлусконі не має права обіймати державні посади через судимість. Якщо його блок переможе, він обіцяє висунути кандидатом на посаду прем'єр-міністра чинного голову Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Популістський "Рух п'яти зірок" (M5S), згідно з опитуваннями, може розраховувати на близько 27-29 відсотків голосів виборців. Політичну силу нині очолює 31-річний Луїджі Ді Майо, колишній футбольний стюард та офіціант, який з 2013 року обіймає посаду віце-спікера нижньої палати італійського парламенту.

Лівій коаліції на чолі з правлячою лівоцентристською Демократичною партією, очолюваною колишнім прем'єром Маттео Ренці, також прогнозують підтримку 27-29 відсотків виборців.

Під час нинішніх виборів вперше буде застосована змішана мажоритарно-пропорційна виборча система. Попередні результати голосування очікуються лише в першій половині дня в понеділок, 5 березня.