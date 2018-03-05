В Ісландії викрали 600 комп'ютерів для майнінгу криптовалют

Загальна вартість викраденої техніки, яка досі не знайдена, становить близько $2 мільйонів.

З центрів обробки даних в Ісландії з грудня минулого року викрали близько 600 комп'ютерів, що використовуються спеціалістами для майнінгу криптовалют.

Про це з посиланням на дані місцевої поліції повідомляє Associated Press, передає РБК.

Інциденти, як уточнює агентство, співробітники правоохоронних органів вже називають "найбільшою серією крадіжок" в країні.

Вкрадено цю техніку, як пояснює AP, було в ході чотирьох крадіжок. Три з них відбулися в грудні минулого року, четверта була скоєна в січні. Однак відомо про ці крадіжки стало тільки зараз - місцева влада не стала поширювати ці дані в надії оперативно виявити злочинців, пояснює агентство.

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Загальна вартість викраденої техніки, яка досі не знайдена, становить близько $2 млн., розповідають поліцейські, підкреслюючи, що, якщо злодії не продали ці потужні комп'ютери і використовують їх за призначенням - створюють з їх допомогою нові биткойни та інші види криптовалют, - в результаті вони зможуть отримати більший прибуток, ніж просто дохід від їх продажу.

«Це грандіозна крадіжка в небаченому масштабі», - прокоментував подію комісар поліції на південно-західному півострові Рейкьянес, де сталися дві крадіжки, Олафур Хельгі Кьяртанссон. «Все вказує на те, що злочин було організовано на найвищому рівні», - додав він.

Поки що в рамках розслідування цієї справи в Ісландії арештовано 11 осіб, у тому числі охоронець одного з центрів обробки даних, відзначає Associated Press.

Для майнінга криптовалют, як пояснює агентство, зазвичай використовується велика кількість електроенергії. Це, як вважають поліцейські, може допомогти правоохоронним органам виявити місцезнаходження нелегальної ферми для майнінгу. Для визначення місця з «незвичайним попитом на електроенергію» влада Ісландії, як зазначає AP, вже звернулися до місцевих інтернет-провайдерів і енергетичних компаній.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ісландія ризикує зіткнутися з перебоями в енергопостачанні через масове захоплення майнінгом криптовалют у країні. До такого висновку прийшла енергокомпанія HS Orka.

В Ісландії вигідно встановлювати апаратуру для майнінг з кількох причин. По-перше, в державі на півночі Атлантики весь рік стоїть прохолодна погода, так що компанії та приватні особи можуть витрачати менше коштів на охолодження обладнання. По-друге, в країні є якісні канали оптоволоконного зв'язку.