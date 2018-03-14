Новий спосіб розмінування: ізраїльський снайпер знешкодив бомбу одним пострілом (відео)

Так винахідливий ізраїльський стрілок заощадив час і нерви своїм колегам-саперам.

В районі Самарії ізраїльський снайпер знешкодив закладену палестинцями бомбу одним пострілом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Недовго думаючи, снайпер вирішив знешкодити її по-своєму. Так винахідливий ізраїльський стрілок заощадив час і нерви своїм колегам-саперам.

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Раніше повідомлялося, що в сирійській Східної Гуті після пекельних обстрілу почалося гуманітарне перемир'я.