Новий спосіб розмінування: ізраїльський снайпер знешкодив бомбу одним пострілом (відео)

12:45, 14 березня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Недовго думаючи, снайпер вирішив знешкодити її по-своєму. Так винахідливий ізраїльський стрілок заощадив час і нерви своїм колегам-саперам.

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Раніше повідомлялося, що в сирійській Східної Гуті після пекельних обстрілу почалося гуманітарне перемир'я.

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Теги: #снайпер бомба#постріл бомба