Росія вишле британських дипломатів

Поки Лавров не назвав точних термінів і кількості співробітників британської дипмісії, яких збираються вислати.

Москва вишле британських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Лондона.

Про це заявив "РИА Новости" глава МЗС РФ Сергій Лавров. Він не назвав точних термінів і кількості співробітників британської дипмісії, яких збираються вислати.

Відповідаючи на питання про терміни, Лавров заявив: "Скоро".

Також офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія сподівалася почати діалог з Лондоном у "справі Скрипаля", однак на всі запити отримала "нічого не значущі відписки". Вона зазначила, що відповідні заходи Москви знаходяться у стадії розробки, їх приймуть найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, глава уряду Великобританії Тереза Мей заявила, що у відповідь на отруєння на території Королівства колишнього російського шпигуна Скрипаля, з країни будуть вислані 23 російських дипломати. Офіційний Лондон також відкликав запрошення країни на адресу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Британці також скоротять чисельність офіційної делегації Росії на чемпіонат світу з футболу.

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5 березня стало відомо, що у Великобританії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великобританії померла його дружина, а в минулому році під час відвідин Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.